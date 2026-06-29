Sáng 29/6, UBND TPHCM triển khai quyết định bổ nhiệm PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, 49 tuổi, quê Bình Dương (cũ) bắt đầu công tác tại Trường ĐH Y dược TPHCM từ năm 2003 và kinh qua nhiều chức vụ quản lý tại các đơn vị thuộc trường.

Cụ thể, từ tháng 3/2003, PGS.TS Ngô Quốc Đạt là giảng viên bộ môn giải phẫu bệnh khoa Y, Trường Đại học Y Dược TPHCM. Tháng 9/ 2012, ông Đạt giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo (khoa Y); Tháng 6/2013, ông làm Phó trưởng bộ môn giải phẫu bệnh (khoa Y). Từ tháng 9/2015 trở thành Phó trưởng khoa Y và kiêm nhiệm Trưởng bộ môn xét nghiệm (khoa Điều dưỡng, kỹ thuật và y học) từ tháng 8/2022.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Từ tháng 3/2023, PGS.TS Ngô Quốc Đạt làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và trở thành Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y Dược TPHCM từ tháng 8/2023 đến nay.

Tháng 10/2024, Bộ trưởng Y tế ký quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TPHCM. Theo đó, công nhận PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y Dược TPHCM, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Còn ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hồi tháng 5/2025, UBND TPHCM có quyết định phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thoại, Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được UBND TPHCM phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới theo quy định.

Trường ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 2 trường y công lập lớn nhất phía Nam. Trường ĐH Y Dược TPHCM trực thuộc Bộ Y tế. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực thuộc UBND TPHCM.