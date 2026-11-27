GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ vừa được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Ngày 27/11, Đại học Cần Thơ cho biết, GS.TS Trần Ngọc Hải chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Cần Thơ theo Quyết định số 3436/QĐ-BGDĐT cùng ngày của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Việc bổ nhiệm đánh dấu bước chuyển tiếp trong công tác lãnh đạo, điều hành Đại học Cần Thơ, đồng thời ghi nhận quá trình công tác, đóng góp của GS.TS Trần Ngọc Hải đối với Nhà trường.

GS.TS Trần Ngọc Hải được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Cần Thơ. Ảnh: Đại học Cần Thơ

GS.TS Trần Ngọc Hải sinh năm 1969, quê xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ ngành Thủy sản, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu công tác tại Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ với vai trò cán bộ giảng dạy. Trong quá trình phát triển chuyên môn, ông theo học chương trình Thạc sĩ tại Trường Đại học Putra Malaysia giai đoạn 1995-1997 và nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan, từ năm 2002-2005.

Năm 2009, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư; năm 2018 được công nhận chức danh Giáo sư.

Trong quá trình công tác, GS.TS Trần Ngọc Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khoa Thủy sản, Phó trưởng Khoa Thủy sản.

Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Từ tháng 4/2024, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Sau khi Đại học Cần Thơ chuyển đổi mô hình tổ chức, ông tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ Phó Hiệu trưởng và Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ. Từ tháng 9/2026, ông giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ trước khi được bổ nhiệm chính thức.

Trong quá trình đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý, GS.TS Trần Ngọc Hải phụ trách nhiều lĩnh vực như phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn lực, quản trị đại học và phục vụ cộng đồng.

Ông chú trọng thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa Nhà trường với địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học, góp phần phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Bên cạnh công tác quản lý, GS.TS Trần Ngọc Hải tiếp tục nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản – ngành thế mạnh của Đại học Cần Thơ, đồng thời là lĩnh vực kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.