Ngày 10/9, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2866/QĐ-BYT bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Ảnh: ĐHYD

GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên, 55 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay thuộc tỉnh An Giang.

Ông tốt nghiệp đại học ngành Y tại Trường ĐH Cần Thơ năm 1995. Năm 2001 và 2007, ông lần lượt nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Y học, tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2012, ông được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học và được bổ nhiệm năm 2013. Năm 2023, ông được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư.

Quá trình công tác, GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên từng giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó trưởng bộ môn sinh lý, Trưởng bộ môn sinh lý, Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Trước đó, ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.