Ngày 18/9, Đại học Cần Thơ cho biết, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ đối với GS.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Theo quyết định, GS.TS. Trần Ngọc Hải được giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng GD-ĐT về nhân sự giám đốc Đại học Cần Thơ.

Trước đó, PGS.TS. Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ GD-ĐT giao quyền Giám đốc Đại học Cần Thơ cho GS.TS. Trần Ngọc Hải. Ảnh: Đại học Cần Thơ

GS.TS. Trần Ngọc Hải sinh năm 1969, tốt nghiệp năm 1991 ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Cần Thơ.

Năm 1997, ông Hải nhận bằng thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản tại Đại học Putra, Malaysia. Năm 2005, ông nhận bằng tiến sĩ tại Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology).

Ông được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2010 và giáo sư năm 2018.

Từ tháng 10/1991, ông Hải bắt đầu giảng dạy tại Khoa Thủy sản, nay là Trường Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

Tháng 5/2012, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Thủy sản. Đến tháng 3/2021, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ.

Tháng 6/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.

Trên cương vị Phó Giám đốc, GS.TS. Trần Ngọc Hải phụ trách nhiều lĩnh vực, gồm nghiên cứu khoa học; phát triển các nhóm nghiên cứu; xuất bản thông tin khoa học và công nghệ; phục vụ cộng đồng; công tác học sinh, sinh viên; hoạt động ký túc xá và mạng lưới cựu sinh viên.

Ông cũng phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; quan hệ với địa phương, doanh nghiệp; triển khai Đề án Phân hiệu Đại học Cần Thơ tại Sóc Trăng, Khu Vĩnh Châu và Khu Măng Đen...

Các đơn vị do GS.TS. Trần Ngọc Hải trực tiếp phụ trách gồm Phòng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Phòng Công tác sinh viên; Văn phòng Đoàn Thanh niên Đại học Cần Thơ và Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.