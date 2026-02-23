Khai xuân bằng một khoản tiết kiệm: Khi "lộc" đi đôi với "tích"

Theo quan niệm truyền thống của người Á Đông, những việc làm trong ngày đầu năm có ý nghĩa biểu trưng cho cả một năm dài. Nếu như trước đây, người ta thường chọn mua vàng hay đi lễ chùa để cầu may, thì vài năm trở lại đây, xu hướng "gửi tiền vào ngân hàng" ngay những ngày đầu tháng Giêng cũng trở thành một thói quen mới của nhiều gia đình hiện đại.

Chị Minh Hạnh (40 tuổi, kinh doanh tự do tại TP.HCM) cho biết: "Sáng mùng 6 nào tôi cũng tranh thủ ghé HDBank sớm để mở một cuốn sổ tiết kiệm. Với tôi, đây là cách “khai vốn” ý nghĩa nhất. Tiền chảy vào tài khoản ngay đầu năm là dấu hiệu của một năm kinh doanh thuận lợi, tiền bạc hanh thông".

(Ảnh minh họa)

Nhộn nhịp không gian "Tiết kiệm Tỷ Phú" tại HDBank

Trong xu hướng trên, màu đỏ may mắn đặc trưng của chương trình "Tiết kiệm Tỷ Phú" tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với khách hàng. Khác với những giao dịch thông thường, khách hàng đến khai xuân tại HDBank năm nay nhận được "lợi ích kép" đầy thú vị.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục mở sổ, mỗi khách hàng sẽ được nhận những bao lì xì may mắn và chúc phúc từ ngân hàng. Tuy nhiên, tâm điểm khiến dòng người đổ về đây chính là những mã số dự thưởng. Mỗi cuốn sổ tiết kiệm khai xuân sẽ đi kèm với những con số định mệnh, đưa khách hàng vào danh sách ứng viên cho giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng.

"Tôi vừa gửi một khoản tiền mừng tuổi của các con và tiền thưởng Tết của mình vào sổ. Ngoài tiền lãi và bao lì xì trực tiếp, tôi còn nhận được 5 mã dự thưởng chương trình Tiết kiệm Tỷ Phú. Cả nhà đang đùa với nhau là biết đâu năm nay “thần tài” gõ cửa, cả nhà lại đổi đời nhờ cuốn sổ này", anh Quốc Bảo (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Ảnh minh họa

Việc HDBank tích hợp mã dự thưởng “Tiết kiệm Tỷ Phú” ngay trên ứng dụng ngân hàng số cũng giúp những người bận rộn không cần xếp hàng vẫn có thể "lấy lộc" từ xa. Tuy nhiên, sức hút từ các món quà hiện vật và sự tư vấn tận tình tại quầy vẫn khiến các chi nhánh vật lý luôn trong tình trạng kín chỗ.

Sự kết hợp giữa truyền thống (lì xì, lấy lộc) và hiện đại (mã số dự thưởng tỷ đồng) đã biến việc gửi tiết kiệm trở thành một hoạt động giải trí đầy kịch tính. Người dân không chỉ gửi tiền để lấy lãi, mà còn gửi gắm cả niềm tin và sự hồi hộp chờ đợi kỳ quay số may mắn.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình đã tổ chức 3 buổi livestream quay số may mắn trên Fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. 240 Khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Trong đó, 3 Khách hàng đã sở hữu xe SH 150i. Chỉ còn 1 Đợt quay số đặc biệt cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày 12/3/2026 - sẽ quyết định ai sẽ là chủ nhân của sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Giải thưởng của đợt quay số đặc biệt bao gồm:

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tăng lãi suất, tặng thêm vàng cho Tiết kiệm Tỷ Phú thêm rộn ràng

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ ngày 7 - 28/2/2026, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc "Đắc tài đắc lộc", mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17 - 27/2/2026 và tại quầy từ 23 - 27/2/2026). Đặc biệt, duy nhất ngày vía Thần Tài ngày 26/2/2026, khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

Khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi phần quà hấp dẫn.

Lãi tăng, quà trao và vàng lấy vía, HDBank đang mang đến khởi đầu tài lộc cho khách hàng

Theo đại diện HD Bank, việc sở hữu một mã dự thưởng giống như việc gieo một hạt giống may mắn. Với số tiền gửi chỉ từ vài triệu đồng, ai cũng có cơ hội bình đẳng như nhau trong cuộc đua trở thành tỷ phú.

Mùa xuân là mùa của hy vọng, và một kế hoạch tài chính vững vàng ngay từ những ngày đầu năm chính là nền tảng cho sự an tâm cả năm. Cơn sốt đi gửi tiết kiệm "lấy lộc" tại HDBank không chỉ dừng lại ở những con số trên sổ sách, mà là niềm vui của sự hy vọng và sự chuẩn bị chu đáo cho tương lai.