Tích lũy an toàn và linh hoạt với ngân hàng số

Giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, lựa chọn tích lũy an toàn vẫn được nhiều gia đình ưu tiên. Một khoản tiết kiệm không chỉ đơn thuần là con số trong tài khoản, mà còn là sự an tâm cho những dự định tương lai, từ kế hoạch du lịch, mua sắm, đến quỹ dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Cùng với sự phát triển của ngân hàng số, trải nghiệm gửi tiết kiệm cũng đang thay đổi theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa hơn. Trên App TPBank, khách hàng có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm, theo dõi và quản lý các khoản tích lũy ngay trên điện thoại mà không cần tới quầy.

Khách hàng có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm, theo dõi và quản lý các khoản tích lũy ngay trên App TPBank

Nhiều giải pháp tiết kiệm linh hoạt đã được giới thiệu trên App TPBank. Những người đang hướng đến một mục tiêu tài chính dài hạn có thể lựa chọn tiết kiệm gửi góp để tích lũy từng khoản nhỏ mỗi ngày để hoàn thành mục tiêu lớn. Các sản phẩm tiết kiệm hiện đều cho phép linh hoạt rút một phần gốc khi cần thiết. Gần đây, TPBank còn ra mắt sản phẩm tiết kiệm trả lãi hàng tháng, giúp khách hàng linh hoạt dòng tiền và không cần chờ đợi tới hết kỳ để nhận lãi.

Bên cạnh đó, các tính năng như tắt tất toán online hay xác thực giao dịch nhiều lớp cũng giúp tăng cường bảo mật cho khoản tiết kiệm. Nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và thiết kế sản phẩm linh hoạt, tại TPBank, việc gửi tiết kiệm ngày nay không chỉ đơn thuần là gửi tiền lấy lãi, mà trở thành một giải pháp quản lý tài chính thông minh, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu và kế hoạch của từng khách hàng.

Nhân đôi niềm vui với vòng quay may mắn trên App TPBank

Từ nay đến hết ngày 31/3/2026, khách hàng gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn tại TPBank vào Thứ Hai hàng tuần sẽ được cộng thêm 0,16% lãi suất niêm yết. Việc gắn ưu đãi với một thời điểm cố định trong tuần không chỉ giúp người gửi tiền chủ động sắp xếp kế hoạch, mà còn tạo nên một thói quen tài chính tích cực: Bắt đầu tuần mới bằng một quyết định đầu tư cho tương lai.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích tài chính, chương trình còn mang đến một sắc màu tươi mới khi tích hợp vòng quay may mắn trên App TPBank dành cho các khoản tiền gửi đáp ứng điều kiện. Giải thưởng cao nhất trong tháng là một chiếc VinFast VF3 - mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, hiện đại, phù hợp với nhu cầu di chuyển của nhiều gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, các phần quà được trao mỗi ngày như sổ tiết kiệm trị giá tới 10 triệu đồng, hay tiền mặt tối đa 226.000 đồng góp phần làm hành trình tích lũy thêm phần háo hức. Những phần thưởng này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là những nụ cười bất ngờ có thể đến từ một quyết định tài chính quen thuộc.

Để tham gia vòng quay may mắn trên App TPBank, khách hàng chỉ cần mở mới sổ tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn từ 10 triệu đồng trở lên, kỳ hạn từ 6 tháng và không tất toán trước hạn. Sau khi đăng nhập App TPBank, khách hàng lựa chọn sổ hợp lệ và xác nhận tham gia theo hướng dẫn. Lượt quay được hiển thị sau một ngày kể từ khi hoàn tất đăng ký.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến trên App TPBank. Việc tích hợp ưu đãi lãi suất và vòng quay may mắn trên cùng một nền tảng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, quản lý và tham gia mà không phát sinh thêm thủ tục.

Giữa nhịp sống bận rộn đầu năm, việc gửi tiết kiệm vì thế không còn là chỉ là một giao dịch tài chính, mà trở thành trải nghiệm có thêm cảm xúc chờ đợi. Một lượt quay có thể mang lại phần thưởng, đôi khi là cả một niềm vui lớn cho gia đình. Một khoản tiền gửi đúng thời điểm có thể mang lại lợi ích dài lâu và biết đâu còn mở ra một bất ngờ thú vị, góp thêm niềm vui cho hành trình của cả năm phía trước.

Thông tin chi tiết về thể lệ và điều kiện tham gia:

Website: http://tpb.vn

Hotline 1900 58 58 85

Hoặc quầy giao dịch gần nhất.

Lệ Thanh