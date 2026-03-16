Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Techcombank công bố, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 4,65%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,25%/năm, tăng mạnh 0,6%/năm so với trước đó.

Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết mới của Techcombank là 6,35%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 12-36 tháng. Mức lãi suất mới này cũng đã tăng mạnh 0,6%/năm.

Tuy nhiên, đây chưa phải là lãi suất tiết kiệm cao nhất bởi Techcombank tiếp tục duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng. Khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này nếu đáp ứng các điều kiện sẽ được cộng thêm lãi suất tối đa 1%/năm. Điều kiện là khách hàng gửi các kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng và không tất toán trước hạn.

Ngoài ra, Techcombank còn cộng thêm tới 1%/năm cho khách hàng hội viên có khoản tiền gửi mở mới từ 20 triệu đồng trở lên.

Thậm chí, lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện hưởng ưu đãi lãi suất và đặc quyền hội viên cao nhất hiện hành.

Ngoài Techcombank, nhiều ngân hàng vẫn đang duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm. Trong đó, một chi nhánh GPBank tại Hà Nội vừa công bố ưu đãi lãi suất huy động mức lên đến 8,4%/năm trong thời gian từ 13-31/3.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng từ 8,1-8,4%/năm; kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng có lãi suất từ 8-8,3%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết tại GPBank chỉ 5,85%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12-36 tháng.

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu sẽ được cộng thêm lãi suất 0,9%/năm, qua đó lãi suất tiết kiệm thực nhận lên tới 8,4%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB và Techcombank.