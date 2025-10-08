Hà Nội ban hành công điện khẩn phòng, chống lũ, lụt và sạt lở đất

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ, lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, với lượng mưa phổ biến từ 300–400mm, có nơi trên 560mm. Trên sông Cầu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn; mực nước tại Thái Nguyên vượt báo động 3 hơn 2,3m, cao hơn đợt lũ lịch sử năm 2024 và còn tiếp tục lên.

Hiện, nhiều khu vực ở Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên đã bị ngập lụt; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, trong đó có khu vực Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở; chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng ngập.

Các lực lượng quân đội, công an và ngành nông nghiệp được giao phối hợp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.