Ngày 25/2, đại diện Công an quận Hoàng Mai (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bắt khẩn cấp 1 tài xế "xe ôm công nghệ" là đối tượng phóng hỏa đốt nhà xảy ra tại phường Đại Kim.

Cụ thể, khoảng 0h42 ngày 19/2, một đối tượng nam giới mặc áo tài xế "xe ôm công nghệ" điều khiển xe máy bất ngờ hất 1 chai xăng qua ô cửa sắt của nhà dân, rồi châm lửa phóng hỏa. Lúc xảy ra sự việc, gia đình chủ nhà có 6 người, do kịp thời phát hiện nên không xảy ra thương vong.

Đối tượng mặc áo tài xế "xe ôm công nghệ" phóng hỏa đốt nhà. Ảnh chụp màn hình

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) và Công an phường Đại Kim tổ chức điều tra.

Đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai cho biết, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, do sự việc diễn ra vào ban đêm. Khám nghiệm hiện trường chỉ thu giữ được 1 vỏ chai nhựa bị cháy biến dạng và cửa sắt cổng nhà gia chủ có vết cháy đen. Ngoài ra, không thu giữ dấu vết nào khác do chủ nhà đã lau dọn trước khi trình báo Công an phường Đại Kim.

Trên đoạn video dù ghi lại cảnh phóng hỏa của đối tượng, nhưng không rõ bởi khi gây án đối tượng đã che kín mặt, che biển số xe cùng các vật chứng liên quan, khiến việc nhận dạng từ video này gần như không thể...

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã dựng được chân dung và làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Khi bị bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Đức đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Hữu Đức vẫn tự tin vào "kịch bản" gây án của mình không để lại dấu vết và tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội.

Bằng các biện pháp đấu tranh, cùng những bằng chứng thu được trong quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Hữu Đức đã phải thừa nhận hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Đức để điều tra về hành vi "Giết người".

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo trình tự, quy định của pháp luật.