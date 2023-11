Ngày 22/11, Công an quận 8 phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đưa nghi can Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) đến hiện trường trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, để thực nghiệm lại hiện trường vụ giết người, phóng hỏa khiến 3 người chết.

3 nạn nhân tử vong gồm: chị L.T.M.D. (32 tuổi), cháu N.L.H.P. (3 tuổi, là con của chị D.) và cháu T.M.T.K. (2 tuổi, là cháu bé hàng xóm mà chị D. nhận trông giữ).

Nghi can Nguyễn Văn Nhu khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Việc thực nghiệm hiện trường diễn ra trong 1 giờ. Công an còn yêu cầu nghi can chỉ điểm nơi vứt bỏ hung khí, là con dao gây án.

Ngoài ra, công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật và đưa 2 xe gắn máy bị cháy đi khỏi hiện trường.

Theo nguồn thông tin, qua đấu tranh khai thác, Nhu thừa nhận hành vi. Ban đầu, Nhu khai báo quanh co. Tuy nhiên, sau đó thừa nhận Nhu gây án là do mâu thuẫn tình cảm với chị L.T.M.D.

Cơ quan chức năng phong toả để thực nghiệm hiện trường sáng 22/11. Ảnh: T.C

Theo đó, giữa Nhu và chị D. từng có quan hệ tình cảm nhưng chia tay. Gần đây, Nhu cố gắng níu kéo nhưng không thành.

Nghĩ quẩn, Nhu mua xăng và chiều 21/11, điều khiển xe gắn máy đến nhà chị D. với ý định giết người, rồi phóng hỏa để cùng ra đi.

Camera đầu hẻm ghi nhận, Nhu mặc đồ xe ôm công nghệ, đeo khẩu trang che mặt và chở theo can xăng, loại khoảng 20 lít.

Khi đến nơi, Nhu đã dùng dao tấn công, đâm chị D. tại nhà. Nhu tưới xăng ra nền nhà để phóng hỏa thực hiện ý định chết cùng.

2 xe máy bị cháy được đưa đi khỏi hiện trường. Ảnh: L.T

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ giết người, phóng hỏa khiến 3 người tử vong. Ảnh: T.C

Tuy nhiên, khi lửa bùng lên, chị D. truy hô, thì Nhu thay đổi ý định, bỏ chạy ra ngoài, khoá cửa lại và thoát thân. Lúc đó, 2 đứa trẻ có mặt trong nhà là cháu P. và K. đã tử vong do ngạt khói.

Nhu thoát ra khỏi hẻm cởi bỏ áo dính máu và đón xe ôm tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng của Ban chỉ huy quận sự phường 15, quận 8 khi đến hiện trường, nắm bắt được hướng tẩu thoát của nghi phạm nên tổ chức truy đuổi và đến cầu Nguyễn Tri Phương bắt giữ được Nhu.