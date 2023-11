XEM CLIP:

Nguồn tin của PV VietNamNet cho hay, ngày 22/11, Công an quận 8 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, quê Hà Nam) về tội “Giết người”.

Công an quận 8 và Công an TP.HCM đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ giết người, phóng hỏa khiến 3 nạn nhân tử vong gây xôn xao dư luận. Đến nay, nghi can Nguyễn Văn Nhu đã thừa nhận chi tiết hành vi phạm tội.

Nghi can Nguyễn Văn Nhu. Ảnh: CACC

Theo lời khai của Nhu, trước đây, vào năm 2012 có làm chung tại một quán ăn ở quận Bình Thạnh với chị L.T.M.D. (32 tuổi). Nhu có cảm tình với chị D. nhưng chị này từ chối.

Năm 2016, Nhu bị đuổi việc, về quê làm công việc khác sinh sống. Và đến năm 2018, Nhu quay lại TP.HCM làm việc.

Mới đây, Nhu có vay tiền qua mạng xã hội và không có khả năng chi trả nên thấy cuộc sống bế tắc. Thời gian này, Nhu lại nhớ về tình đơn phương lúc xưa, nên có ý định sát hại chị D.

Công an lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Nhu. Ảnh: CACC

Giữa tháng 11/2023, Nhu rò la tìm hiểu về chị D. Khi đến quán ăn tại quận Bình Thạnh, Nhu mới biết chị D. đã nghỉ việc từ lâu nhưng biết chồng của chị D., là anh T. vẫn còn làm việc tại đây.

Một ngày giữa tháng 11/2023, Nhu chờ anh T. tan làm thì bám theo sau để biết nơi ở của chị D.

Để thực hiện ý định tiêu cực, Nhu lên mạng đặt mua áo khoác xe, nón xe ôm công nghệ.

Chiều 21/11, Nhu điều khiển xe gắn máy chở theo một can lớn, mang theo dao và bật lửa để tìm đến nhà chị D. Dọc đường, Nhu ghé vào mua 300 nghìn đồng xăng chứa vào can nhựa.

Ngôi nhà xảy ra vụ giết người, phóng hỏa khiến 3 nạn nhân tử vong. Ảnh: T.L

16h35 chiều, Nhu điều khiển xe gắn máy vào nhà chị D. nằm trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Khi phát hiện cửa nhà không khóa, Nhu bình thản đi vào trong. Khi gặp chị D., Nhu liền rút dao tấn công, đâm vào ngực chị này. Chị D. vùng thoát chạy ra ngoài thì Nhu kéo lại, đóng cửa.

Chị Nhu kêu cứu nhưng Nhu bình tĩnh đổ xăng ra sàn nhà, rồi phóng hỏa. Khi lửa bùng lên, Nhu chạy ra ngoài, khóa cửa lại. Lúc này trong nhà có 2 đứa trẻ 2 và 3 tuổi cũng bị mắc kẹt và tử vong do ngạt khói.

Nghi can Nhu bị bắt giữ trên đường phố, sau khi gây án. Ảnh: CA

Khi người dân đến, Nhu đã chạy bộ thoát thân, bỏ lại xe gắn máy. Chạy được một đoạn, Nhu cởi bỏ áo khoác dính máu rồi bắt xe ôm tẩu thoát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, tổ chức nhiều tổ để truy bắt hung thủ gây án. Chưa đầy một giờ sau, tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ Nhu tại khu vực cầu Nguyễn Tri Phương, giáp quận 8 và quận 5.