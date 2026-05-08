Liên quan vụ đôi vợ chồng bị tài xế xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe khoảng 12km, chiều 8/5, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã bắt giữ một nghi phạm.

Trước đó, tối 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc xảy ra tại điểm đón trả khách khu công nghiệp Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội), gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh người điều khiển xe máy dọa ép khách trả tiền. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc trong quá trình vận chuyển bằng xe máy.

Cụ thể, có hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) để bắt xe khách về Lai Châu. Khi đến khu vực bến xe, họ bị một số người hành nghề xe ôm ngăn cản vào bến.

Sau đó, hai vợ chồng được chở từ bến xe đến khu vực điểm đón trả khách gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội (khoảng 12km). Tại đây, tài xế xe ôm yêu cầu hai vợ chồng trả 700.000 đồng.

Đáng chú ý, khi hai vợ chồng phản ứng vì cho rằng mức giá quá cao, tài xế này liền chửi bới, đe dọa, yêu cầu trả tiền. Thậm chí, đối tượng còn rút từ trong túi ra một vật nghi là dao, có hành vi uy hiếp.

Trước sự đe dọa này, người phụ nữ buộc phải đưa tiền cho đối tượng.