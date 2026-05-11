Sáng 11/5, tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa 17 đã xem xét công tác nhân sự theo tờ trình của UBND TP về việc bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện lãnh đạo UBND TP Hà Nội gồm Chủ tịch Vũ Đại Thắng và 6 phó chủ tịch gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn, Bùi Duy Cường, Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng.

Ông Đỗ Anh Tuấn (trái) và ông Bùi Duy Cường

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê quán xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình; có trình độ đại học các ngành kinh tế, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại quận Tây Hồ (cũ) như: Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Sau đó, ông giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 11/2025 đến nay, ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP

Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; có trình độ chuyên môn kỹ sư công trình thủy lợi.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn (cũ), Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn.

Từ tháng 2/2026 đến nay, ông là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.