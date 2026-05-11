Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ hai để xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có các dự án hạ tầng lớn và công tác nhân sự của UBND TP.

Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Xuân Hải

Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP thông báo, kỳ họp lần này HĐND TP chưa xem xét thông qua 3 nội dung, gồm: Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Thận; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện về thông tin hồ sơ.

Ông Cương cho biết: "Việc này được Bí thư Thành ủy rất quan tâm. Trong buổi sáng hôm nay, Bí thư Thành ủy sẽ có chỉ đạo để sớm hoàn thiện, trình HĐND TP thông qua những nội dung rất quan trọng này".

HĐND TP Hà Nội chưa xem xét Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Thường trực HĐND TP, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền. Trong đó có chính sách hỗ trợ một số lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP; mức chi phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi trong giáo dục phổ thông.

HĐND TP cũng thảo luận, xem xét các dự án được triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô.

Nhiều dự án đầu tư công quan trọng được đưa ra xem xét, phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư như: hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3; trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh.

Kỳ họp cũng xem xét các nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét công tác nhân sự theo tờ trình của UBND TP về việc bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai nhân sự được giới thiệu gồm ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hiện lãnh đạo UBND TP Hà Nội gồm Chủ tịch Vũ Đại Thắng và 4 Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Lưu, Dương Đức Tuấn, Trương Việt Dũng, Vũ Thu Hà.