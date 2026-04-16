Sáng 16/4, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Trung tá Vương Đình Huỳnh làm tổ trưởng triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Lê Duẩn - Giải Phóng (Hà Nội).

Đến 9h cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Giải Phóng - Trường Chinh, Tổ công tác phát hiện đôi vợ chồng bế một bé gái khoảng 3 tuổi, có biểu hiện hoảng loạn, mất bình tĩnh.

Tiến lại gần hỏi thăm, lực lượng chức năng được biết cháu bé đang trong tình trạng sốt cao, co giật, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Cán bộ, chiến sĩ trong tổ CSGT đã dùng ô tô chuyên dụng chở cháu bé đến bệnh viện. Ảnh: CACC

Trung tá Vương Đình Huỳnh lập tức chỉ đạo cán bộ trong tổ sử dụng ô tô chuyên dụng đưa cháu bé đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong thời gian nhanh nhất.

Tại bệnh viện, cháu bé được các bác sĩ tiếp nhận, xử lý kịp thời. Đến nay, sức khỏe cháu ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Anh Đ.V.N. (SN 1999, trú tại Hà Nội), bố cháu bé, cho biết, sáng cùng ngày, anh cùng vợ là chị N.T.H.N. đưa con gái là cháu P.T. (SN 2023) bị sốt cao đi cấp cứu. Khi đến khu vực trên, cháu bất ngờ co giật khiến hai vợ chồng vô cùng hoảng loạn, không biết xử lý ra sao.

Do được đưa đến bệnh viện kịp thời, tình hình sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định. Ảnh: CACC

“May mắn, các cán bộ CSGT đã kịp thời có mặt, hỏi han và hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện rất nhanh chóng. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn”, anh N. chia sẻ.

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm của Tổ công tác không chỉ góp phần cứu giúp cháu bé qua cơn nguy kịch mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT Thủ đô.

Qua đó, tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình tuyến đường “Ba nhất”, gắn với tiêu chí “cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm nhất” mà Phòng CSGT đang triển khai trên tuyến đường Giải Phóng.