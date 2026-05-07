Đây là nội dung kết luận của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội về cuộc họp tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ sông Hồng đoạn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hình thành trục xanh chiến lược dọc sông Hồng

Theo kết luận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất với đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của nhà đầu tư.

Phương án mới đề xuất tăng tỷ lệ, quy mô diện tích đất xây dựng tại khu vực bãi sông nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: NDT.

Trong đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở được định hướng trở thành trục chiến lược của Thủ đô, đồng thời là trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế - thương mại - dịch vụ và đô thị sáng tạo gắn với khoa học công nghệ dọc hai bên sông.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, phương án điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống lũ theo quy hoạch đê điều hiện hành.

Nghiên cứu đập dâng trên sông Hồng và sông Đuống

Hai cơ quan thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án theo hướng bảo đảm không gian thoát lũ và an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực đầy đủ về thủy văn, thủy lực và cao độ thiết kế.

Đáng chú ý, dự án sẽ được lồng ghép với giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp cả mùa mưa lũ và mùa khô cạn.

Sông Hồng sẽ được đặt trong tổng thể hệ thống sông chảy qua Hà Nội để có phương án chỉnh trị, khôi phục các dòng sông như sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy.

Theo đó, các bên sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án xây dựng đập dâng trên sông Hồng tại khu vực Phố Hiến và trên sông Đuống phía dưới Long Tửu.

Bảo tồn làng nghề Bát Tràng, Nhật Tân trong cấu trúc đô thị mới

Thông báo kết luận cũng nêu rõ, Hà Nội sẽ từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê để đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng.

Tuy nhiên, các làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức hay vùng trồng đào Nhật Tân sẽ được giữ gìn và hồi sinh trong cấu trúc phát triển mới.

Định hướng đặt ra là bảo tồn làng nghề gắn với không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề; đồng thời tái thiết không gian ở, hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương.

Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong kịch bản bất lợi nhất của biến đổi khí hậu, bão lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Việc tính toán sẽ dựa trên phương án tổng thể về an toàn thoát lũ, thủy lợi, đê điều, phù hợp với mật độ đầu tư xây dựng và phát triển đô thị dọc hai bên sông Hồng.