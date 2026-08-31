Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức trông giữ phương tiện không thu phí tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Nhiều tuyến phố trung tâm được bố trí điểm gửi xe miễn phí.

Theo Sở Xây dựng, việc bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí nhằm phục vụ nhu cầu gửi phương tiện của người dân tại các khu vui chơi, du lịch đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng, chống cháy nổ.

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được đề nghị bố trí nhân lực trông giữ phương tiện miễn phí tại điểm trông giữ xe tạm thời ở dốc Ngọc Hà, phường Ba Đình.

Đơn vị này cũng tổ chức trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường tại các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn từ nút giao Tông Đản đến nút giao Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng và Lê Phụng Hiểu.

Một ô đất giáp Trường Đại học Công nghiệp, phường Tây Tựu, cũng được bố trí để trông giữ phương tiện miễn phí. Đây là khu đất được thành phố giao tạm thời sử dụng để chống tái lấn chiếm.

Công ty cổ phần Đồng Xuân được giao bố trí nhân lực trông giữ xe miễn phí tại các điểm tạm thời dưới lòng đường trên phố Lý Thái Tổ và Nguyễn Hữu Huân.

Trong khi đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội được đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng trông giữ phương tiện miễn phí tại Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa và bãi đỗ xe tại ga Nhổn, phường Xuân Phương.

Tại khu vực trung tâm, Thành đoàn Hà Nội được đề nghị bố trí nhân lực trông giữ xe tại khuôn viên Cung Thiếu nhi Hà Nội, số 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị bố trí nhân lực trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ tại nhiều địa điểm.

Danh sách gồm khuôn viên Công viên Bách Thảo, Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình); ô đất vườn ươm dốc La Pho (phường Tây Hồ); khuôn viên Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam).

Tại khu vực phía Nam và phía Tây thành phố, các điểm trông giữ xe miễn phí được bố trí tại khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ (phường Bạch Mai), Công viên Thủ Lệ, Công viên Indira Gandhi (phường Giảng Võ), Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), Công viên Cầu Giấy, Công viên Phùng Khoang (phường Đại Mỗ).

Người dân cũng có thể gửi xe tại khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thuộc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Riêng tại phường Hoàn Kiếm, nhiều điểm trông giữ xe tạm thời được bố trí trên các tuyến phố Lê Phụng Hiểu, Trần Nguyên Hãn, Hàng Trống, Nhà Thờ; trên hè phố Lý Thái Tổ và Ngô Quyền.

Sở Xây dựng lưu ý, ngoài các vị trí được liệt kê, UBND các xã, phường chủ động rà soát, bố trí thêm các điểm trông giữ phương tiện miễn phí để đáp ứng nhu cầu của người dân. Danh sách các điểm bổ sung sẽ được gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp và thông tin trên các phương tiện truyền thông.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí bắt đầu từ 17h ngày 31/8/2026 đến hết ngày 2/9.