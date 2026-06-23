Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 24-25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm). Trong thời gian này, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an Thành phố tổ chức phân luồng giao thông.

Khung giờ cấm, hạn chế phương tiện gồm: 7h30 - 8h30; 10h30 - 12h; 13h - 14h30 và 16h - 18h.

Các loại phương tiện bị tạm cấm gồm: ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các loại xe ưu tiên như xe buýt, xe rác, xe có phù hiệu bảo vệ...).

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Công an TP Hà Nội thông báo về việc cấm, hạn chế phương tiện trong 2 ngày 24-25/6. Ảnh: Đình Hiếu

Công an TP Hà Nội hướng dẫn các phương tiện lưu thông từ xa để tránh khu vực hạn chế:

Từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên...): cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 và ngược lại. Hoặc các phương tiện đi hướng cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 và ngược lại.

Từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long: di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 và ngược lại.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người dân và phương tiện tham gia giao thông tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, khi gặp đoàn xe ưu tiên có tín hiệu, người dân cần khẩn trương nhường đường theo hướng dẫn tại các giao lộ gần nhất.