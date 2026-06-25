Tại hiện trường, lửa cháy dữ dội trên tầng 2 của quán ăn. Do sức nóng của vụ cháy, một số cửa kính đã bị vỡ, thanh sắt bị biến dạng.

Lửa cháy đỏ rực trên tầng 2 của quán ăn. Ảnh: Tiến Thành

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ và cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Ngọc Hà đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự.

Lực lượng chữa cháy tại cơ sở nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: Tiến Thành

Sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Công an TP Hà Nội cũng có mặt, phối hợp dập tắt đám cháy.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.