Khoảng 8h30 ngày 23/6, một vụ cháy xảy ra tại khu vực quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến tiểu cảnh "Đường hầm ánh sáng" bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy

Theo người dân, thời điểm trên, khi lưu thông trên đường Trần Quốc Nghiễn, họ phát hiện khói lửa bốc lên từ tiểu cảnh nên nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo lực lượng chức năng, đám cháy bùng phát từ khu vực giữa tiểu cảnh rồi nhanh chóng lan sang các hạng mục xung quanh.

"Đường hầm ánh sáng" bị thiêu rụi chỉ còn phần khung. Ảnh: Phạm Công

Do được làm từ nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn công trình, chỉ còn lại phần khung sắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: P.C

Tiểu cảnh "Đường hầm ánh sáng" được dựng trong khuôn khổ Đại lộ hoa và ánh sáng Quảng Ninh phục vụ người dân tham quan, du xuân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Sau khi sự kiện kết thúc, các tiểu cảnh được giữ lại để trang trí tại quảng trường 30/10.

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