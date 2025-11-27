Nghị quyết mới này được ban hành nhằm đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với các văn bản quy định mới của Trung ương liên quan đến chính sách học phí, dạy thêm, học thêm và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Theo đó, Hà Nội giữ nguyên danh mục và mức trần của hầu hết các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong quy định hiện hành (Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND của HĐND Thành phố).

Cụ thể, các mức trần dịch vụ chăm sóc bán trú giữ nguyên 235.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú đối với cấp mầm non là 200.000 đồng/học sinh/năm học, đối với cấp tiểu học, THCS là 133.000 đồng/học sinh/năm học.

Hà Nội chốt mức trần các khoản thu dịch vụ tại trường công lập

Giữ nguyên mức trần dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ.

Đối với dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, mức trần cũng được giữ nguyên là 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy. Tuy nhiên, nghị quyết nêu rõ phạm vi là những hoạt động không bao gồm các nội dung trong chương trình và thời lượng học 2 buổi theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Hà Nội bỏ danh mục khoản thu đối với dịch vụ bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa. Điều này để đảm bảo đúng quy định theo Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Điểm thay đổi đáng chú ý trong danh mục thu là việc không còn dịch vụ học 2 buổi/ngày đối với cấp THCS để thu tiền từ học sinh.

Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định theo Chỉ thị số 17 của Thủ tướng về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Công văn 9179/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Công văn 4567 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày.

Về cơ chế thu - chi, nhà trường căn cứ mức trần của thành phố đưa ra để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện.

Bên cạnh đó, nhà trường được tự quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính hợp lý và tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công khai việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định.

Nghị quyết được áp dụng ngay từ năm học 2025-2026, không áp dụng với trường công lập chất lượng cao.