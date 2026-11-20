Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy phân công ông Vũ Hà, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, điều động đến công tác tại phường Ô Chợ Dừa.

Ông Vũ Hà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, làm Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Hùng

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Tùng được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội được điều động đến công tác tại xã Thường Tín. Ông Thành được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các nhân sự được giao trọng trách mới. Ông Đông cho biết, thành phố đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược về quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới và khó đòi hỏi công tác cán bộ phải đi trước một bước, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể.

“Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc”, ông Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.