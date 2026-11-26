Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11,1% năm 2027, lấy việc làm được tạo ra, công trình hoàn thành và chính sách an sinh đến với người dân làm thước đo kết quả.

Việc làm được tạo ra, công trình hạ tầng hoàn thành, điểm nghẽn được tháo gỡ và chính sách an sinh người dân được thụ hưởng là những kết quả Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương hướng tới khi thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải thể hiện qua thái độ và chất lượng phục vụ người dân.

Bí thư thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu từng đơn vị xây dựng kịch bản điều hành đến từng tháng, từng quý. Phần tăng trưởng dự kiến phải gắn với dự án, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn vốn cụ thể. Mỗi chỉ tiêu phải có cơ quan chủ trì, lãnh đạo phụ trách, mốc kiểm tra và phương án bù đắp nếu tiến độ không đạt. Dữ liệu được cập nhật hằng tháng để phục vụ điều hành.

Hội nghị lần thứ tám để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2027. Ảnh: Thành Thái

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND TP Hà Nội tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội chiều 26/11, năm 2026, Hà Nội ước có 32/50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. GRDP ước tăng khoảng 10%, thấp hơn mục tiêu 11%. Thu ngân sách ước đạt 821.800 tỷ đồng, bằng 126% dự toán. Năng suất lao động tăng 8,69%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 201 triệu đồng, vượt mục tiêu đề ra.

Tờ trình đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng. Giải ngân đầu tư công ước đạt 199.900 tỷ đồng, đứng đầu cả nước về giá trị tuyệt đối, song khối lượng xây lắp và nghiệm thu thực tế chưa tương xứng. Việc xử lý các dự án chậm triển khai còn cần thêm thời gian.

Từ kết quả này, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu đánh giá thực chất mức độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, nhất là 18 chỉ tiêu có khả năng chưa đạt. Việc xác định ưu tiên cho năm 2027 phải hướng tới chuyển nguồn vốn và các nguồn lực khác thành năng lực sản xuất, kinh doanh. Thành phố cần xác định rõ những vướng mắc trong môi trường đầu tư, đồng thời phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học để tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xanh và kinh tế số.

Mọi lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô; tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Cùng với mục tiêu GRDP tăng 11,1% năm 2027, Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách trên 915.900 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 870.000 tỷ đồng và kinh tế số chiếm 25% GRDP. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để thu hút vốn đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Tập trung vốn cho công trình có khả năng hoàn thành

Với kế hoạch đầu tư công năm 2027, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ công trình nào có thể hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm, dự án chiến lược nào đủ điều kiện tập trung vốn và dự án nào cần tháo gỡ về thủ tục, mặt bằng. Thứ tự ưu tiên phải tính đến khả năng xử lý điểm nghẽn, mở thêm không gian phát triển và huy động vốn đầu tư xã hội. Khi cân đối ngân sách, thành phố phải bảo đảm nguồn lực cho an sinh xã hội và tập trung vốn vào nhiệm vụ trọng điểm để khắc phục tình trạng dàn trải.

Theo tờ trình, Hà Nội ưu tiên vốn cho đường sắt đô thị, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành và hạ tầng xử lý điểm nghẽn. Thành phố phấn đấu giải ngân 95% kế hoạch đầu tư công Chính phủ giao trước ngày 31/10/2027. Với các dự án tồn đọng trong và ngoài ngân sách, thành phố đặt mốc xử lý chậm nhất trong quý II/2027, gắn kết quả xử lý với việc đưa dự án vào triển khai hoặc thu hồi nguồn lực.

Để có khối lượng công việc thực chất ngay trong quý I/2027, ông Thắng yêu cầu giao kế hoạch và vốn đầu tư công từ đầu năm, hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu với các dự án đủ điều kiện. Thành phố đồng thời phải tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận đất đai, tín dụng và thị trường, đưa các cơ chế của Luật Thủ đô năm 2026 vào thực tiễn.

Tăng tốc kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Theo kế hoạch do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông trình bày, trong quý I/2027, Thành ủy sẽ thành lập 15 đoàn kiểm tra tại 45 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra có tiến độ, chất lượng và việc tháo gỡ vướng mắc tại các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách. Sang quý II, Thành ủy dự kiến thành lập 15 đoàn giám sát tại 45 tổ chức đảng, trong đó có nội dung xây dựng và vận hành mô hình tăng trưởng mới.

Bí thư Thành ủy yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát hiện và tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, thúc đẩy thực hiện các chính sách và dự án quan trọng. Với từng nhiệm vụ, mốc kiểm tra và người chịu trách nhiệm phải được xác định từ đầu để thành phố có thể điều chỉnh khi tiến độ chậm.

Thành Huế