UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý, do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.

Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được trình HĐND TP xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

UBND TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại Luật Thủ đô 2024, thành phố được phép sử dụng tối đa 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để chi thu nhập tăng thêm.

Mục tiêu là khuyến khích nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc và hỗ trợ đời sống cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng tại Thủ đô cao hơn nhiều địa phương khác.

Trên cơ sở đó, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý và ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ áp dụng trong năm 2025.

Từ ngày 1/7/2025, bộ máy hành chính cấp huyện tại các tỉnh, thành phố sẽ kết thúc hoạt động, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh và xã). Khi đó, toàn bộ công việc hành chính của các quận, huyện, thị xã sẽ do hai cấp đảm nhiệm, trong bối cảnh khối lượng thủ tục hành chính ngày càng tăng.

Do đó, khối lượng và áp lực công việc đối với cán bộ, công chức hiện nay tăng đáng kể; nhiều người phải kiêm nhiệm thêm, làm việc xa nhà, ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần. Chính vì vậy, Hà Nội đề xuất tiếp tục chi thu nhập tăng thêm từ năm 2026 nhằm hỗ trợ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời giúp trang trải chi phí sinh hoạt vốn khá cao tại Thủ đô.

Hà Nội đề xuất chi thu nhập tăng thêm 0,8 lần cho cán bộ, công chức. Ảnh: N. Huyền

Cụ thể dự thảo đề xuất, mức chi thu nhập tăng thêm căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá theo quy định.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được trích từ phần dư của nguồn cải cách tiền lương sau khi đã bảo đảm đầy đủ cho cải cách tiền lương trong cả thời kỳ ổn định ngân sách, đồng thời vẫn đáp ứng các chính sách xã hội, an sinh và phúc lợi do Trung ương ban hành.

Nguồn kinh phí của mỗi cơ quan, đơn vị được xác định bằng quỹ lương cơ bản (gồm lương ngạch, bậc, chức vụ) nhân với mức trích do HĐND TP Hà Nội quyết định. Mức trích cho năm 2026 được đề xuất là 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Kết thúc năm 2026, căn cứ tình hình dư nguồn cải cách tiền lương, UBND TP sẽ báo cáo và đề xuất HĐND TP quyết định mức trích cho các năm tiếp theo, nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Trước đó, theo Quyết định số 4164/QĐ-UBND ban hành đầu tháng 8/2025, UBND TP Hà Nội đã tạm giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 cho các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND xã, phường.

Cụ thể, tổng số biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng chuyên môn theo Nghị quyết 26 của HĐND TP, cùng với số lượng viên chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025 là 139.501 người. Ngoài ra, còn có 22.668 chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.