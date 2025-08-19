Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác liên quan đến tiền lương đối với công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và UBND cấp xã, phường, đặc khu.

Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu các sở, ban, ngành của thành phố và chủ tịch UBND cấp xã, phường xem xét, quyết định.

Việc ủy quyền có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 30/4/2026. Trong thời gian này, Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai và tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM khi phát sinh vướng mắc.

UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện.