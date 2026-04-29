UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 51, cho phép người có nhà ở hợp pháp vẫn được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội nếu nơi ở cách nơi làm việc từ 20km trở lên, với điều kiện đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định.

Khoảng cách được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất trên Google Maps (chế độ ô tô) tại thời điểm tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ.

Quy định áp dụng cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, cùng các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án và cá nhân liên quan đến phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Dự án nhà ở xã hội Đại Kim Building, phường Định Công, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Để đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trong trường hợp đã có nhà, người dân phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí: có một nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp trên địa bàn Hà Nội; chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại Hà Nội; khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký mua đến nơi làm việc phải nhỏ hơn 2/3 khoảng cách từ nhà hiện tại đến nơi làm việc; đáp ứng điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định.

Với người đã kết hôn đứng đơn đăng ký, cả hai vợ chồng đều phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

UBND TP Hà Nội cũng quy định cụ thể cách xác định địa điểm làm việc theo từng nhóm. Với người lao động làm việc theo hợp đồng, địa điểm căn cứ theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, phân công. Lao động lưu động được xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp và địa điểm tập trung chính thức. Trong khi đó, lao động tự do được tính theo nơi thường xuyên diễn ra hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh.

Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội gồm người có công, hộ nghèo và cận nghèo, người thu nhập thấp, công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức thu nhập tối đa để được mua nhà ở xã hội là không quá 20 triệu đồng mỗi tháng với người độc thân và không quá 40 triệu đồng mỗi tháng với hộ gia đình.

Đầu tháng 4/2026, Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 37 quy định tiêu chí cho người bị thu hồi đất khi cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, từ ngày 10/4, người đủ điều kiện tái định cư nhưng không mua hoặc không đủ điều kiện, gặp khó khăn về nhà ở sẽ được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn ở cấp độ 1 và định hướng phát triển 500.000 căn ở cấp độ 2, phục vụ đa mục tiêu.