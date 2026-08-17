UBND TP Hà Nội đang xây dựng quy định về quản lý, thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn. Quy định sẽ áp dụng với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thi công trên những tuyến đường đang khai thác do thành phố quản lý.

Theo dự thảo, khi thi công lớp mặt đường, phần tiếp giáp mặt đường cũ phải được cào bóc, mở rộng mỗi bên 50cm để xử lý móng và áo đường. Vệt hoàn trả phải thẳng hàng hoặc theo hướng tuyến, đồng nhất với mặt đường hiện trạng.

Trường hợp chiều rộng hố đào lớn hơn 2/3 mặt cắt ngang đường hiện trạng, đơn vị thi công phải hoàn trả toàn bộ mặt đường theo chiều ngang. Quy định nhằm hạn chế tình trạng mặt đường bị vá thành nhiều mảng, phần tiếp giáp dễ rạn nứt, lún sụt.

Khi đào cắt ngang đường, nhà thầu chỉ được thi công không quá một nửa mặt đường. Sau khi hoàn trả phần này mới được đào phần còn lại. Tại những tuyến có mật độ phương tiện cao, công trình phải được chia thành từng đoạn và hoàn trả tạm ngay trong đêm để tránh ùn tắc.

Thời gian thi công dự kiến từ 22h hôm trước đến trước 5h hôm sau. Một số khu vực không ùn tắc có thể được phép thi công ngoài giờ cao điểm nếu cơ quan quản lý đường bộ chấp thuận.

Công trình phải tạm ngừng trong những ngày nghỉ lễ, Tết và tại khu vực tổ chức sự kiện văn hóa.

Nếu không đủ thời gian hoàn thành toàn bộ kết cấu theo thiết kế, nhà thầu được che hố đào bằng tấm chịu lực hoặc hoàn trả tạm để bảo đảm giao thông. Phần hoàn trả tạm chỉ được duy trì tối đa 48 giờ, sau đó phải hoàn thiện theo thiết kế đã được chấp thuận.

Dự thảo cũng yêu cầu chủ đầu tư bảo hành phần mặt đường hoàn trả ít nhất 12 tháng, tính từ ngày bàn giao lại mặt bằng cho đơn vị quản lý. Khi vị trí hoàn trả bị hư hỏng, lún sụt hoặc mất an toàn, chủ đầu tư phải sửa chữa trong 48 giờ kể từ khi nhận thông báo.

Nếu quá thời hạn mà chủ đầu tư không khắc phục, đơn vị quản lý đường bộ được sử dụng kinh phí thuộc gói thầu bảo trì để sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông. Chủ đầu tư sau đó phải thanh toán khoản chi phí này.

Chủ đầu tư trì hoãn sửa chữa, không cung cấp hồ sơ hoàn công hoặc không thanh toán chi phí khắc phục có thể bị xem xét không cấp giấy phép thi công đối với các công trình khác trên địa bàn thành phố.

Để hạn chế đào đường tự phát, dự thảo yêu cầu các tổ chức, cá nhân đăng ký danh mục và tiến độ đào đường, hè phố vào đầu quý 1 hàng năm. Trường hợp không đăng ký, Sở Xây dựng sẽ từ chối xem xét cấp phép, trừ công trình xử lý sự cố khẩn cấp.