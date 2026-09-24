Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, hiện một số trường học phải tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do vướng thủ tục pháp lý sau sắp xếp mạng lưới trường lớp. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của học sinh và gây khó khăn cho phụ huynh.

Để bảo đảm bữa ăn học đường được duy trì ổn định, an toàn, Sở An toàn thực phẩm đề nghị Sở GD-ĐT và UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp tháo gỡ theo thẩm quyền.

Đối với Sở GD-ĐT, Sở An toàn thực phẩm đề nghị chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện tổ chức bán trú, chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục về con dấu, tài khoản ngân hàng để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục pháp lý, các trường cần chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với các đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm nhấn mạnh, tuyệt đối không để bữa ăn bán trú bị gián đoạn kéo dài, gây ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Với các trường có bếp ăn tự nấu, cần khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, nhân lực chế biến, nguồn nước sạch; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn trước khi phục vụ học sinh.

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, Sở đề nghị khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương phải thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm, tư cách pháp nhân của đơn vị cung cấp suất ăn và nguồn nguyên liệu thực phẩm trước khi trường ký hợp đồng, theo chỉ đạo tại mục 8 Công văn 7916/UBND-VX của UBND TPHCM.

Sở cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học, cơ sở chế biến suất ăn sẵn trên địa bàn; kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp suất ăn vào trường học.

Để xử lý các phát sinh, Sở An toàn thực phẩm phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.