Theo phương án mới, phương tiện từ đường Giảng Võ đi Vành đai 1 theo hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút giao, sau đó rẽ phải vào đường Vành đai 1 để đi Nguyễn Chí Thanh.

Phương tiện từ Vành đai 1 đi Hào Nam - Hoàng Cầu sẽ rẽ phải liên tục vào đường Láng Hạ, quay đầu tại các điểm mở dải phân cách trên đường Láng Hạ, sau đó rẽ phải đi Hào Nam - Hoàng Cầu.

Phương tiện từ Láng Hạ đi Giảng Võ được đi thẳng qua nút giao để vào đường Giảng Võ.

Đáng chú ý, ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm đi vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam - Hoàng Cầu.

Nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành được điều chỉnh giao thông từ 23h ngày 11/9 để phục vụ thi công cầu vượt Vành đai 1. Ảnh: Thạch Thảo.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu khôi phục biển BRT trên đường Láng Hạ hướng đi Láng, phù hợp với phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Các hướng giao thông khác tiếp tục thực hiện theo phương án đã được Sở Xây dựng thông báo trước đó.

Chủ đầu tư phải phối hợp khảo sát, thống nhất phương án rào chắn, biển báo và thông báo rộng rãi thời gian thi công để người dân chủ động lộ trình. Tại các vị trí hoàn thành, rào chắn phải được thu gọn hoặc tháo dỡ để hoàn trả mặt đường.

Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu kiểm soát bụi, che chắn công trường, bố trí cầu rửa xe, phun sương giảm bụi. Phương tiện thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau; trường hợp di chuyển ngoài khung giờ này phải được cấp phép theo quy định.

Sở Xây dựng cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông khu vực để kịp thời phát hiện bất cập và đề xuất điều chỉnh phương án, với mục tiêu bảo đảm an toàn và giảm thiểu ùn tắc trong thời gian thi công cầu vượt.