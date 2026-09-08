Ngày 7/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc làm việc song phương với Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ niềm vui mừng khi gặp lại Thị trưởng Oh Se-hoon sau chuyến thăm Hà Nội vào năm 2025. Ông nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai Thủ đô kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị (1996 - 2026).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. Ảnh: TTXVN

Nhìn lại chặng đường ba thập kỷ qua, quan hệ hợp tác song phương giữa hai Thủ đô Hà Nội và Seoul không ngừng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như quản lý và phát triển đô thị, quy hoạch, giao thông, chính quyền điện tử, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao những thành tựu vượt bậc của Seoul trong mô hình phát triển đô thị hiện đại, bền vững và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định đây cũng là những định hướng chiến lược Hà Nội đang tập trung ưu tiên trong quá trình xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Thị Trưởng Seoul Oh Se-hoon. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo hai Thủ đô đã thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới sẽ tập trung thúc đẩy trong 04 lĩnh vực then chốt:

Về đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản trị đô thị, quản lý giao thông thông minh, cung cấp dịch vụ công, dữ liệu đô thị;

Giao thông công cộng và phát triển đô thị xanh, bền vững: Tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia trong phát triển hệ thống đường sắt đô thị, giao thông công cộng, cải thiện môi trường, chỉnh trang các dòng sông và phát triển không gian công cộng;

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và kết nối doanh nghiệp: xây dựng một cơ chế kết nối thường xuyên giữa doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Hà Nội - Seoul;

Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch: thúc đẩy nền tảng bền vững nhất của quan hệ Hà Nội - Seoul chính là sự gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai Thủ đô qua phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, giao lưu hữu nghị, hợp tác giáo dục, phát triển du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Nhân mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ hữu nghị, hai bên sẽ tiến tới thảo luận, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới trong các lĩnh vực trên, sớm định hình khuôn khổ hợp tác mới, trong đó xác định việc chuyển từ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sang cùng phối hợp triển khai những chương trình và dự án cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai Thủ đô.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng mong muốn Chính quyền Thành phố Seoul tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Seoul ổn định cuộc sống, học tập, làm việc và hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon. Ảnh. TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Thị trưởng Thành phố Seoul Oh Se-hoon một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và quan hệ đối tác, thân thiết lâu năm giữa Hà Nội - Seoul, đóng vai trò tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Seoul sẽ tích cực phối hợp, đồng hành cùng thành phố Hà Nội để hướng tới một giai đoạn phát triển mới - thực chất hơn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn và cùng hướng tới tương lai.

Lãnh đạo cùng đoàn công tác của hai thành phố chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Đoàn công tác đã được giới thiệu tham quan không gian truyền thông chính sách tại Khu Seoul Gallery trong Tòa Thị chính Seoul nhằm tìm hiểu đề án quy hoạch đô thị, giao thông thông minh, môi trường và an sinh xã hội. Nơi đây tích hợp công nghệ trình chiếu kỹ thuật số và màn hình tương tác để minh họa các dự án phát triển chiến lược của chính quyền thành phố Seoul.

Cùng ngày, Đoàn đã có buổi làm việc và trao đổi chuyên sâu tại Seoul AI Hub - trung tâm phát triển hệ sinh thái trọng điểm của thủ đô Hàn Quốc về trí tuệ nhân tạo. Tại đây, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút tài năng công nghệ cũng như ứng dụng AI vào quản trị đô thị và đời sống số, qua đó mở ra nhiều triển vọng hợp tác thiết thực trong tương lai.

Thành Huế