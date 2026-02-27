Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, khu vực này sẽ được khôi phục điều tiết bằng hệ thống đèn tín hiệu thay cho phương án hiện tại.

Các phương tiện khi lưu thông qua nút giao Quốc lộ 2 – đường dẫn cao tốc phải tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu và hệ thống biển báo đường bộ.

Nhánh ramp từ Quốc lộ 2 vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa Sở Xây dựng với Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), Công an TP Hà Nội, UBND và Công an xã Nội Bài cùng Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Đây là giải pháp nhằm giảm ùn tắc, tăng cường an toàn giao thông tại một trong những điểm giao cắt có lưu lượng xe lớn ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi sát diễn biến thực tế để kịp thời điều chỉnh chu kỳ và pha đèn phù hợp; đồng thời hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn theo phương án mới.

Lực lượng CSGT sẽ phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện và tăng cường xử lý các vi phạm như lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, dừng đỗ sai quy định trên đoạn Quốc lộ 2 từ nút giao Quốc lộ 2 – Võ Văn Kiệt đến hết địa phận Hà Nội.

Chính quyền và Công an xã Nội Bài cũng được giao đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển, hạn chế ùn tắc trên trục Quốc lộ 2 và khu vực lân cận trong thời gian đầu điều chỉnh.