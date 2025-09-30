Như vậy trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 26,07 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Khách du lịch quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt khách, trong đó khách có lưu trú khoảng 3,9 triệu lượt. Khách du lịch nội địa ước đạt 20,5 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 98.360 tỉ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là những con số ấn tượng của Du lịch Hà Nội. Năm 2025, Du lịch Hà Nội đề ra chỉ tiêu đón trên 30 triệu lượt khách, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã đạt 86% mục tiêu cả năm.

Trong 9 tháng, ngành Du lịch Thủ đô đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội; quảng bá du lịch Hà Nội tại “Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2025; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cùng nhiều chương trình xúc tiến trong và ngoài nước… Đặc biệt, sản phẩm mới “Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô - The Hanoi Train” được đưa vào khai thác, tạo thêm điểm nhấn hấp dẫn cho du khách.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thu hút du khách tới Hà Nội

Để giữ vững đà tăng trưởng, Hà Nội đặt mục tiêu vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa phát triển sản phẩm mới, vừa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thủ đô. Công tác quản lý tập trung vào xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; kiểm soát chất lượng dịch vụ, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép giá, mất vệ sinh, đồng thời tăng cường an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, cháy nổ. Thành phố cũng chú trọng phối hợp thông tin giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và các điểm đến để kịp thời dự báo, điều chỉnh chính sách phù hợp thực tiễn.

Về sản phẩm du lịch, Hà Nội hướng tới sự đa dạng và độc đáo. Thành phố đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch cộng đồng gắn với văn hóa truyền thống; phát triển du lịch đêm, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế ảo. Đặc biệt, du lịch MICE được xác định là mũi nhọn tại các khu nghỉ dưỡng, sân golf, kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị, quốc tế. Song song, Hà Nội khuyến khích hình thành các tổ hợp giải trí, khách sạn - bệnh viện, phát triển kinh tế ban đêm và du lịch xanh, bền vững.

Trong xúc tiến quảng bá, Hà Nội triển khai chiến dịch truyền thông “Tinh hoa hội tụ” nhằm giới thiệu sản phẩm mới năm 2025; tăng cường quảng bá trên truyền hình quốc gia, quốc tế và nền tảng số; đồng thời tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối điểm đến với doanh nghiệp lữ hành. Các tuyến du lịch liên kết vùng cũng được chú trọng, như: Hà Nội - Tam Chúc - Tràng An, Hà Nội - Cát Bà - Hạ Long, hay các tuyến trải nghiệm cộng đồng với Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La.

Hà Nội còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch. Thành phố xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, cung cấp trải nghiệm trực tuyến thời gian thực, ứng dụng công nghệ 3D, flycam, thực tế ảo để quảng bá điểm đến. Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung được hoàn thiện, kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, hỗ trợ giám sát, dự báo thị trường và hoạch định chính sách.

Thế Định