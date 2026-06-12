HĐND TP Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 sáng nay khai mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các nội dung triển khai thi hành Luật Thủ đô 2026.

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế TP Hà Nội, đại biểu Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì góp ý đối với chính sách thu hút nhân lực y tế.

Theo dự thảo nghị quyết, người có trình độ bác sĩ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các trạm y tế sẽ được hỗ trợ một lần. Cụ thể, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành y học được hỗ trợ bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người; bác sĩ được hỗ trợ bằng 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người.

Ngoài ra, viên chức và lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Để được hưởng chính sách, các đối tượng này phải cam kết công tác tối thiểu 36 tháng tại đơn vị tuyển dụng.

Đại biểu Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì phát biểu

Theo đại biểu Lê Văn Quân, nếu chỉ hỗ trợ một lần đối với bác sĩ về làm việc tại trạm y tế xã thì có thể xảy ra tình trạng sau khi hết thời hạn cam kết 36 tháng, bác sĩ sẽ chuyển công tác, gây khó khăn cho việc duy trì đội ngũ nhân lực tại y tế cơ sở.

Từ thực tế đó, ông đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng đối với các bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết, Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng.

Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi nghề là 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; tối thiểu 70% đối với các trường hợp còn lại.

Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, đầu tiên, cơ quan soạn thảo dự kiến đưa mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho các bác sĩ chuyển về trạm y tế xã, phường. Nhưng sau khi cân nhắc về Nghị quyết số 261/2025/QH15, nội dung trên không được đưa vào dự thảo nghị định.

Hà Nội hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu về tim mạch, sản, nhi, ung thư

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, các chính sách trong lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục được thành phố xây dựng trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Trung ương và định hướng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Trong lĩnh vực y tế, Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ toàn hệ thống, từ y tế cơ sở, bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa thành phố đến các cơ sở y tế chuyên sâu.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở

"Thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở và các bệnh viện đa khoa tại khu vực ngoại thành; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống y tế cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, đồng thời hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu về tim mạch, sản, nhi, ung thư và các lĩnh vực đặc thù khác", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.