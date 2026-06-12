Sáng 12/6, trong cuộc thảo luận tại tổ của kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa 17, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho hay, các nghị quyết sắp ban hành sẽ kế thừa quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phát huy các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã cho phép Hà Nội thực hiện liên quan đến chính sách đất đai.

Đầu năm 2025, thành phố đã triển khai Nghị quyết 28 với nhiều cơ chế đặc thù dành cho các dự án quy mô lớn. Nghị quyết này cho phép áp dụng một số chính sách riêng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và đặc biệt là cơ chế hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan tới đất dịch vụ từ "thời Hà Tây"

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, đối với một số dự án trọng điểm như khu đô thị Olympic và các dự án thuộc danh mục thực hiện theo Nghị quyết 28, mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng có thể được áp dụng theo cơ chế đặc thù. Vì vậy sẽ có sự khác biệt giữa các dự án thuộc diện đặc biệt quan trọng với những dự án thông thường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại tổ sáng nay

“Đây là các dự án có tác động lan tỏa lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước. Do đó, trong quá trình triển khai Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, cần duy trì một số cơ chế riêng đối với các dự án thuộc Nghị quyết 28”, ông Vũ Đại Thắng cho hay.

Cũng theo ông Vũ Đại Thắng, một trong những mục tiêu quan trọng của các nghị quyết lần này là xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài nhiều năm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các trường hợp giao đất từ trước đây.

Thông qua Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND thành phố, Hà Nội sẽ giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan tới đất dịch vụ, tồn tại từ nhiều thập kỷ trước tại nhiều xã, liên quan đến hàng nghìn hộ dân, đặc biệt ở khu vực Hà Tây cũ. Có những vấn đề phát sinh từ những năm 1980 đến nay vẫn chưa được xử lý. Khi các tồn tại này được tháo gỡ, hàng nghìn hộ dân sẽ được giải quyết quyền lợi chính đáng, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các địa phương.

Đối với các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án liên quan đến giao đất, cho thuê đất, Chủ tịch Hà Nội cho hay, thành phố đang nghiên cứu các cơ chế phù hợp để tháo gỡ khó khăn.

Một nội dung được nhiều địa phương quan tâm là việc sử dụng đất ngắn hạn đối với các khu đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Theo ông Vũ Đại Thắng, hiện nay trên địa bàn thành phố có khá nhiều khu đất thuộc diện này. Thành phố đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn để khai thác hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch.

“Vấn đề cần tiếp tục thảo luận là thời hạn sử dụng đất ngắn hạn nên kéo dài bao lâu, 5 năm, 10 năm hay ở mức phù hợp hơn để vừa phát huy hiệu quả sử dụng đất, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Đối với các mô hình kinh tế mới, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường, thành phố đang xây dựng nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ. Theo đề xuất, các dự án phục vụ kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, bảo vệ môi trường có thể được hỗ trợ tới 70% từ các quỹ của thành phố. Đây là mức hỗ trợ lớn nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy giáo dục

Đối với lĩnh vực công nghệ cao, Hà Nội xác định đây là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong thời gian tới. Bên cạnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố đang phát triển các mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ sinh học công nghệ cao để tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Kỳ họp thứ tư của HĐND TP Hà Nội xem xét 55 vấn đề quan trọng của Thủ đô

“Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao sẽ được xem xét theo cơ chế ưu tiên dành cho nhà đầu tư chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường và có tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế của Thủ đô”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Một trọng tâm khác của Luật Thủ đô và các nghị quyết lần này là cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện các dự án đầu tư. Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố đã rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục thẩm định, thẩm tra và các khâu trung gian. Hiện nay, thời gian giải quyết nhiều thủ tục đã giảm từ 30% đến 57%. Riêng thời gian quyết định chủ trương đầu tư giảm tới 60%.

Về lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục, các chính sách của thành phố được xây dựng trên cơ sở bám sát các nghị quyết của Trung ương và định hướng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và hạnh phúc.

Đối với giáo dục, ông Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh.

“Hà Nội sẽ tiếp tục tăng số lớp học, bổ sung giáo viên và đầu tư thêm cơ sở giáo dục tại những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh như Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì. Tuy nhiên, thành phố sẽ không tăng đầu mối quản lý. Các trường học sẽ được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối nhưng vẫn duy trì nhiều cơ sở đào tạo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và phù hợp chủ trương tinh giản biên chế”, Chủ tịch UBND TP nói.