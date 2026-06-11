Chiều 11/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Buổi làm việc nằm trong chương trình làm việc của Thủ tướng với một số địa phương là cực tăng trưởng của cả nước.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, Hà Nội đang quyết liệt triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Thủ đô.

Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội phải quyết tâm cao nhất để đạt tăng trưởng 11%. Ảnh: VGP

Thành phố có nhiều cách làm mới cần được nhân rộng như, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trọng điểm (dự án vành đai 1, vành đai 2,5 và 7 dự án các cầu qua sông Hồng...); chủ động kiến tạo không gian phát triển mới thông qua Quy hoạch tầm nhìn 100 năm; quyết liệt tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài (đã xử lý được 24/341 dự án và đang xử lý 317/341 dự án ngoài ngân sách); có nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện trong việc huy động nguồn lực cho phát triển.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết số 57, với bước đi bài bản và khá toàn diện. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai cơ bản đồng bộ, ổn định và thông suốt. Thành phố chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cao hơn yêu cầu của Trung ương (đã cắt giảm 50% thời gian tuân thủ và sẽ tiếp tục cắt giảm thêm).

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức với Thủ đô như: dư địa phát triển chưa được khai thác với hiệu quả tối đa; còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và quản lý đất đai; nhiều vấn đề về môi trường chưa được quan tâm xử lý; hạ tầng quá tải dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm không khí, nguồn nước và xử lý rác thải còn bất cập; tình trạng thiếu hụt trường học và quá tải tập trung ở một số cấp học.

Sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê

Thủ tướng nhấn mạnh: "Quy mô kinh tế năm 2025 của Hà Nội chiếm 12,5% của cả nước, vì vậy, mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội có đóng góp rất quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng '2 con số' của cả nước".

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị, Hà Nội tập trung, nỗ lực cao nhất để triển khai Luật Thủ đô, tạo cơ chế mạnh, đột phá, khả thi; đẩy mạnh liên kết, phát triển với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại cuộc làm việc chiều nay. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị, Hà Nội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%.

"Đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Tuy nhiên, với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước, thành phố cần phải tiên phong, khẳng định vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng '2 con số' của cả nước" - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị, thành phố liên tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường; phân công các lãnh đạo thành phố theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực. Hà Nội cần triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phấn đấu cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao việc Hà Nội sẽ sớm khởi công các dự án nhà ở cho thuê. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, trách nhiệm rất quan trọng của Hà Nội không chỉ là triển khai các dự án cụ thể, mà cần kiến nghị với các cơ quan Trung ương để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách chung cho cả nước về đất đai, thị trường bất động sản, nhà ở và đặc biệt là nhà ở cho thuê.