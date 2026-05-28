UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về phát triển vận tải, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý giao thông và hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm. Đáng chú ý, thành phố dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào nội đô theo lộ trình bắt đầu từ năm 2028.

Theo dự thảo, khu vực trong Vành đai 1 sẽ triển khai thu phí từ ngày 1/1/2028. Phạm vi trong Vành đai 2 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2030 và trong Vành đai 3 từ ngày 1/1/2032.

Ảnh: V.Điệp

UBND TP Hà Nội cho biết áp lực giao thông tại khu vực nội đô đang ngày càng lớn do số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông còn hạn chế.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại nhiều tuyến đường và khu vực trung tâm, kéo theo gia tăng thời gian di chuyển, chi phí xã hội và phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo cơ quan soạn thảo, việc thu phí phương tiện vào nội đô được xem là giải pháp kinh tế nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng xe cá nhân, giảm lưu lượng giao thông và khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.

Dự thảo cũng nêu rõ việc triển khai theo từng vành đai nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải công cộng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Lộ trình này đồng thời tạo thời gian để người dân và doanh nghiệp thích ứng với chính sách mới.

Trong đó, khu vực Vành đai 1 được ưu tiên áp dụng trước do đây là nơi có mật độ dân cư, phương tiện và áp lực giao thông cao nhất. Sau khi đánh giá hiệu quả, thành phố sẽ mở rộng phạm vi thu phí ra Vành đai 2 và Vành đai 3 để đồng bộ công tác quản lý giao thông đô thị.

Theo thống kê của Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, gồm khoảng 1,1 triệu ô tô và gần 7 triệu xe máy. Ngoài ra, mỗi ngày còn có khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành khác lưu thông tại thủ đô. Đáng chú ý, khoảng 95% xe máy đang sử dụng nhiên liệu xăng.