UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP dự thảo nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”, với lộ trình triển khai từ 1/7/2026 nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí khu vực trung tâm.

Theo tờ trình, đề án được chia làm ba giai đoạn, bắt đầu thí điểm tại lõi phường Hoàn Kiếm trước khi mở rộng ra toàn bộ khu vực Vành đai 1.

Bản đồ các giai đoạn triển khai vùng phát thải thấp Vành đai 1

Giai đoạn 1, từ 1/7 - 31/12/2026, Hà Nội thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Khu vực vùng đệm có chu vi 5,5km, diện tích 1,65km2, được bao quanh bởi các tuyến Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật, hướng vào khu phố cổ.

Vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 0,5km2, chu vi 3,5km, dân số khoảng 20.000 người. Vùng này được bao quanh bởi 11 tuyến phố gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Giai đoạn 2, từ 1/1- 31/12/2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm sang phường Cửa Nam. Phạm vi triển khai rộng khoảng 3,6km2, chu vi 8,3km, dân số khoảng 136.947 người. Vùng lõi giai đoạn này được bao quanh bởi 14 tuyến phố gồm Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn. Thành phố dự kiến đánh giá kết quả thí điểm trong giai đoạn từ tháng 10-12/2027.

Giai đoạn 3, từ 1/1/2028 - 31/12/2029, Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp trên toàn bộ khu vực trong Vành đai 1. Phạm vi áp dụng rộng khoảng 26,07km2, chu vi khoảng 25km, với dân số khoảng 625.000 người. Khu vực này gồm 9 phường nằm trong phạm vi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Điểm đáng chú ý trong vùng thí điểm đầu tiên

Từ 1/7 - 31/12/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi Hoàn Kiếm. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là trong 3 tháng đầu triển khai, từ 1/7 - 1/10/2026, người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký trực tuyến với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy chạy xăng. Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện.

Đến ngày 1/7/2026, thành phố áp dụng quy định dừng lưu thông trong khung giờ, từ 18h thứ 6 - 24h thứ 6, từ 6h -24h (thứ 7, Chủ nhật).

Bản đồ phương án thí điểm từ 1/7/2026

Theo đề án, xe máy xăng công nghệ sẽ không được lưu thông trong vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Ngoài xe máy, Hà Nội cũng đề xuất kiểm soát khí thải với ô tô chạy xăng, dầu. Ô tô dưới 16 chỗ vào vùng lõi phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4; xe tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn chỉ được hoạt động theo khung giờ ban đêm và cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tương ứng.

Hà Nội sắp mở thêm tuyến mini bus

Theo đề án, từ 1/7/2027, Hà Nội bắt đầu đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo lộ trình của Thủ tướng. Thành phố sẽ từng bước hạn chế phương tiện không đáp ứng yêu cầu phát thải hoạt động trong khu vực.

Phố Hàng Ngang, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàng Hà

Giai đoạn 2028-2029, vùng phát thải thấp sẽ mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1. Đây cũng là thời điểm Hà Nội bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn khí thải cụ thể với xe máy. Theo đề án, xe mô tô, xe gắn máy không đạt chuẩn khí thải mức 3 sẽ không được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Từ năm 2030 trở đi, thành phố dự kiến tiếp tục siết tiêu chuẩn khí thải, tăng cường giao thông xanh và hoàn thiện hệ thống giám sát thông minh.

Song song với lộ trình hạn chế phương tiện phát thải cao, Hà Nội dự kiến mở rộng hệ thống giao thông xanh trong khu vực thí điểm.

Cũng theo đề án, từ 1/7/2026, 100% xe buýt hoạt động trong vùng thí điểm sẽ sử dụng năng lượng xanh. Thành phố cũng dự kiến mở thêm các tuyến mini bus, bổ sung xe đạp điện công cộng và xây dựng hệ thống trạm sạc, đổi pin trong Vành đai 1.

Khảo sát của thành phố xác định khoảng 180 vị trí phù hợp lắp đặt tủ đổi pin và 44 vị trí có thể xây dựng trạm sạc ô tô điện, trong đó vùng lõi có 13 vị trí.

UBND TP Hà Nội cho biết giao thông hiện là nguồn phát thải lớn nhất nội đô. Theo nghiên cứu giai đoạn 2023-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giao thông đóng góp khoảng 25% lượng bụi PM2.5 toàn thành phố; riêng nguồn phát thải nội tại của Hà Nội, tỷ lệ này lên tới 59%.