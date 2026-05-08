UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 12/5.

Theo tờ trình, mức phí mới được đề xuất tăng ở hầu hết khu vực so với quy định hiện hành từ năm 2020.

Đối với ô tô, mức thu cao nhất áp dụng tại các tuyến phố thuộc khu vực lõi đô thị, khu bảo tồn cấp 1 như Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Đào, Hàng Ngang, Quán Sứ.... Theo dự thảo, mức phí dự kiến tăng từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,67 lần).

Hà Nội dự kiến tăng từ 1,5 đến 2,4 lần phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Ảnh minh họa: Quang Phong

Các tuyến phố còn lại trong Vành đai 1 nhưng ngoài khu lõi đô thị được đề xuất tăng từ 150.000 đồng lên 360.000 đồng/m2/tháng, tương đương gấp 2,4 lần hiện nay, mức tăng cao nhất trong dự thảo.

Tại khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2, phí trông giữ ô tô dự kiến tăng từ 80.000 đồng lên 160.000 đồng/m2/tháng. Khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 tăng từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng/m2/tháng.

Mức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè dự kiến với ô tô:

Với xe máy, xe đạp, mức thu tại khu vực lõi đô thị dự kiến tăng từ 135.000 đồng lên 220.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,63 lần). Nhiều khu vực khác được đề xuất tăng gấp đôi so với hiện hành.

Mức thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè dự kiến với xe máy, xe đạp:

Tính đến ngày 16/9/2025, trên địa bàn TP Hà Nội đã cấp phép cho 48 đơn vị tại 236 vị trí với tổng diện tích 43.858m2 để trông giữ phương tiện tạm thời.

Về số liệu thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố giai đoạn 2022-2025: Năm 2022 dự toán được giao 44,264 tỷ đồng; số thu thực tế đạt 42,200 tỷ đồng, thấp hơn dự toán.

Năm 2023, dự toán được giao 39,380 tỷ đồng; số thu đạt 46,176 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Năm 2024, dự toán được giao 40,500 tỷ đồng; số thu thực tế đạt 51,319 tỷ đồng.

Riêng năm 2025 (tính trong 10 tháng), dự toán được giao 40 tỷ đồng, số thu thực hiện đạt 42,152 tỷ đồng.

UBND Hà Nội cho biết việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Cùng với đó, việc điều chỉnh mức phí cũng góp phần điều tiết lưu lượng giao thông nội đô, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời hạn chế dần thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng...

Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội", từ ngày 1/7 đến ngày 31/12, Hà Nội triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm.