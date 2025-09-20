Trận derby giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel khép lại với kết quả hòa 1-1. Đây là trận ra mắt của tân HLV Hà Nội FC, ông Adachi. Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Ai cũng muốn thắng. Chúng tôi có thế trận tốt nhưng cuối cùng không giữ được. Việc tôi thay Văn Quyết là vì cậu ấy gặp vấn đề thể lực và chiến thuật. Tôi không nói chuyện với cầu thủ ghi bàn, mà nói với đội bóng. Chúng tôi có những thống nhất trước trận, Tuấn Hải làm theo chiến thuật và ghi bàn".

Hà Nội FC và Thể Công Viettel bất phân thắng bại.

Nói về việc cựu HLV Hà Nội FC Makoto Teguramori vẫn có mặt trên khán đài sau khi từ chức, HLV Adachi cho biết: "Ông ấy là HLV nổi tiếng ở Nhật Bản, có tài năng, nhân cách lớn. Khi HLV Makoto Teguramori nghỉ, tôi nhận đội là trọng trách nặng nề. Ông Teguramori vẫn hỗ trợ và có trao đổi, giúp tôi nắm đội. Thực ra, những tình huống dẫn đến bàn thắng là HLV trước để lại, còn không ghi đc bàn thắng là do tôi làm chưa tốt".

Bên kia chiến tuyến, HLV Popov của Thể Công Viettel nói: "Chúng tôi có trận đấu tốt. Có thể nói, phong độ cầu thủ hôm nay tốt hơn ở trận đấu Cúp. Hà Nội FC là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ hay, không dễ để chúng tôi có thể thắng và hòa trong 1 tuần. Một điểm là xứng đáng. Nhìn chung Thể Công Viettel có lịch trình thi đấu khó nhưng làm tốt.

Hà Nội FC chơi quyết liệt hơn sau khi có HLV mới, không tốt nhất thì cũng top 3 V-League. Họ có nhiều cá nhân chất lượng, không có cầu thủ nào ở việt Nam có thể ngăn chặn Hai Long trong những tình huống 1-1".