Tuyển futsal Việt Nam sớm đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 5, Châu Đoàn Phát tung cú sút sệt đầy uy lực, mở tỷ số 1-0. Chỉ một phút sau, Nguyễn Thịnh Phát tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Phút thứ 10, Nhan Gia Hưng ghi bàn nâng cách biệt lên 3-0 bằng một pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt. Khai thác tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại, với những pha lập công của Nguyễn Đa Hải và Đức Hòa.

Tuyển fusal Việt Nam chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: VFF

Ngay đầu hiệp hai, Lee Ho Yin ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-5 cho Hong Kong (Trung Quốc). Đây là những gì tốt nhất Hong Kong làm được trong trận đấu. Phút 22, Từ Minh Quang tung cú sút xa đầy uy lực nâng tỷ số lên 6-1, tái lập cách biệt 5 bàn.

Phút 33, Chow Ka Lok Leo của Hong Kong nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Vũ Ngọc Ánh. Tận dụng lợi thế hơn người, Minh Quang hoàn thành cú hat-trick, trong khi Nguyễn Mạnh Dũng Minh Quang đóng góp 1 bàn, ấn định chiến thắng 9-1 cho tuyển futsal Việt Nam.

Chiến thắng đậm cho tuyển futsal Việt Nam. Ảnh: VFF

Đánh giá về trận đấu, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng: "Đây là một khởi đầu thuận lợi, tuy nhiên mục tiêu của tuyển futsal Việt Nam là tập trung cho từng trận đấu. Sau chiến thắng này, chúng tôi hướng sự chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Trung Quốc, diễn ra vào ngày 22/9 tới".