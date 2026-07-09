Đội bóng đang sở hữu 6 chức vô địch V-League vừa khai giảng Trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội FC vào chiều 9/7, mở màn cho chương trình đào tạo bóng đá cộng đồng hướng đến trẻ em từ 7 đến 13 tuổi.

Sở dĩ Trung tâm này được thành lập nằm trong bối cảnh ngành thể thao thúc đẩy giáo dục thể chất, bóng đá học đường. Đồng thời Hà Nội FC cũng triển khai chiến lược mở rộng hệ thống đào tạo của CLB, song song với mô hình bóng đá chuyên nghiệp và đào tạo trẻ.

Hà Nội FC triển khai phát triển bóng đá cộng đồng

Theo Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, Trung tâm được xây dựng nhằm kết nối nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần phát triển bóng đá học đường và lan tỏa lối sống tích cực.

Theo giáo án chuyên môn do Hà Nội FC công bố, chương trình đào tạo được thiết kế theo từng nhóm tuổi và giai đoạn phát triển. Các học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng bóng đá, thể lực, tư duy chiến thuật, đồng thời được giáo dục về tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật và tác phong sinh hoạt.

Đào tạo miễn phí với giáo trình chuyên nghiệp, đội bóng Thủ đô kỳ vọng săn tìm được nhiều Văn Quyết, Duy Mạnh... mới trong tương lai

Đặc biệt, hoạt động đào tạo được tổ chức miễn phí, trước mắt Hà Nội FC tổ chức tạp luyện tại 4 địa điểm trong thành phố. Ngoài các buổi tập huấn luyện, dự kiến nhiều ngày hội bóng đá, giải đấu bóng đá học đường được đội bóng sở hữu 6 chức vô địch V-League tổ chức.

Từ quá trình đào tạo, ê-kíp tuyển trạch của Hà Nội FC sẽ đánh giá, lựa chọn những học viên có tiềm năng bổ sung vào hệ thống đào tạo trẻ của CLB, với mục tiêu săn tìm được thêm nhiều Văn Quyết, Duy Mạnh... mới cho đội chủ sân Hàng Đẫy.