Hiện tại, SVĐ của Timor Leste chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của giải đấu, đội tuyển nước này trong những năm gần đây thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia. Tại ASEAN Cup 2026, FFTL tiếp tục lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc) nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu khu vực. Sau trận đấu tập đầu tiên với Siheung FC, chiều 8/7, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bước vào bài kiểm tra tiếp theo gặp Yongin FC (K-League 2).

Theo kế hoạch, sau trận đấu với Yongin FC, tuyển Việt Nam còn một trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC (K-League 1) vào ngày 13/7 trước khi trở về nước. Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên vào ngày 18/7.