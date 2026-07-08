Chiều 8/7, tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), gặp Yongin FC – đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp BHL tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới ASEAN Cup 2026.

Cũng như trận trước, HLV Kim Sang Sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

Hai Long mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Yongin FC sở hữu lực lượng có chất lượng, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrao và tân binh Vitinho. Đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân tuyển Việt Nam.

Dù bị ép sân nhưng tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số.

Tuyển Việt Nam thi đấu tự tin. Ảnh: VFF

Những phút tiếp theo diễn ra với thế trận cởi mở. Phút 20, Hai Long tiếp tục có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin FC kịp thời cản phá. Trước khi hiệp một khép lại, Yongin FC tận dụng một tình huống tấn công ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự. Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Xuân Son ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13/7. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.