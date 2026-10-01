Văn Quyết cùng các đồng đội ở Hà Nội FC tặng bánh sinh nhật tới bầu Hiển trong ngày đánh bại Ninh Bình tại vòng 6 LPBank V-League 2026/27.
Ảnh: Giang Nguyễn, Hà Nội FC
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Hai bàn thắng của ngoại binh giúp Hà Nội FC lội ngược dòng đánh bại Ninh Bình 2-1, trong khuôn khổ vòng 6 LPBank V-League 2026/27.
Bàn thua trên chấm 11m khiến HAGL thúc thủ 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Bắc Ninh, trong khuôn khổ vòng 6 LPBank V-League 2026/27.
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