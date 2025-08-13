Hà Nội FC nhấn mạnh mùa bóng 2025/26 là mùa “ký ức và khát vọng” khi đội bóng kỷ niệm 20 năm thành lập. Bởi vậy, tại lễ xuất quân ngày 13/8, Hà Nội FC không ngần ngại đặt mục tiêu "giành vị trí cao nhất" ở LPBank V-League lẫn Cup Quốc gia.

Hà Nội FC tự tin đặt mục tiêu vô địch tại V-League lẫn Cup Quốc gia

“20 năm qua, Hà Nội FC đã cùng viết nên một câu chuyện đầy tự hào, với những chức vô địch, những trận đấu đáng nhớ, và hơn hết, là tình yêu bóng đá bền bỉ của hàng triệu con tim Thủ đô. Mùa giải 2025/26, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng: Sứ mệnh của Hà Nội FC luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ", Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang nói.

Ngoài thành tích, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang muốn đội bóng 'ghi dấu trong trái tim người hâm mộ"

HLV Makoto Teguramori cho biết, Hà Nội FC đã làm việc chăm chỉ trong giai đoạn chuẩn bị và "tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và khát khao chiến thắng là chìa khoá để Hà Nội FC giành được kết quả tốt". Mùa này, Hà Nội FC tập trung gia cố bằng ngoại binh như Adriel da Silva, Willian Maranhao, đăng ký Hendrio theo suất nhập tịch. Ông Teguramori tự tin, Hà Nội FC có thể cạnh tranh sòng phẳng với CAHN, Nam Định, Thể Công Viettel, CATPHCM trong cuộc đua vô địch.

Trang phục Hà Nội FC được thiết kế riêng trong mùa bóng kỷ niệm 20 năm thành lập

Trong ngày 13/8, Hà Nội FC Store cũng đã khai trương tại khán đài A sân Hàng Đẫy. Dự án tham vọng này của Hà Nội FC nhằm phát triển thương hiệu, đồng thời biến Hà Nội FC Store thành điểm hẹn của cộng đồng fan, nơi diễn ra các hoạt động tương tác: ký tặng, gặp gỡ cầu thủ, ra mắt mẫu áo mới…