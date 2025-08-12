tuyen nu viet nam thai lan 9.jpg
Tối 12/8, tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan trong trận tranh ngôi nhất bảng A. Sân Lạch Tray (Hải Phòng) phủ kín các CĐV áo đỏ cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung.
tuyen nu viet nam thai lan 10.jpg
Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đánh bại người Thái, không chỉ là 3 điểm, mà còn là sự khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á.
tuyen nu viet nam thai lan 11.jpg
Trên sân nhà, các nữ cầu thủ Việt Nam thi đấu với tinh thần cao nhất.
tuyen nu viet nam thai lan 6.jpg
Huỳnh Như là mũi nhọn chơi cao nhất trên hàng công tuyển nữ Việt Nam.
tuyen nu viet nam thai lan 8.jpg
Bích Thùy chiến đấu như một chiến binh.
tuyen nu viet nam thai lan 7.jpg
Sau những nỗ lực tấn công, đội chủ nhà có được bàn mở tỉ số.
tuyen nu viet nam thai lan 1.jpg
Phút 36, đội trưởng Huỳnh Như đột phá bên cánh phải, cô vượt qua thủ quân Thái Lan rồi căng ngang tầm thấp để Thu Thảo bắt vô-lê khiến thủ môn Pawarisa chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.
tuyen nu viet nam thai lan 2.jpg
Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho các cô gái áo đỏ.
tuyen nu viet nam thai lan 5.jpg
Tuyển nữ Việt Nam để lại hình ảnh xúc động với màn ăn mừng cùng chiếc áo số 16 của Dương Thị Vân.
tuyen nu viet nam thai lan 4.jpg
Trước đó ở trận thắng Indonesia 7-0, Dương Thị Vân bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu, hiện tiền vệ này đang được theo dõi sức khỏe. Toàn thắng tại bảng A, tuyển nữ Việt Nam xếp ngôi đầu, gặp đội đứng nhì bảng B ở bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.

Ảnh: Đức Anh

