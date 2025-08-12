Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Thu Thảo. Huỳnh Như và các đồng đội tiến vào bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với 3 trận toàn thắng.