Ảnh: Đức Anh
CLB PVF-CAND tổ chức lễ xuất quân chiều 12/8, đặt mục tiêu thi đấu cống hiến, để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ ở lần đầu dự V-League
Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan nhờ bàn thắng duy nhất của Thu Thảo. Huỳnh Như và các đồng đội tiến vào bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với 3 trận toàn thắng.
Bảng xếp hạng AFF Cup nữ 2025 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, nhanh và chính xác.