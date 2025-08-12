Ngày 12/8, CLB PVF Công an Nhân dân tổ chức Lễ xuất quân của hai đội bóng: PVF-CAND thi đấu tại V-League, Cúp Quốc gia, và Trẻ PVF-CAND thi đấu giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Tại buổi lễ, đội hình của hai đội bóng tham dự mùa giải mới chính thức được công bố, bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc cũng như các bản hợp đồng mới chất lượng, có thể kể tới Trương Văn Thái Quý, Đỗ Văn Thuận, Đỗ Sỹ Huy, Hoàng Vũ Samson, ngoại binh Joseph Mpande, Almarido, Alain.

Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định chơi cống hiến tại V-League 2025/26

HLV trưởng Thạch Bảo Khanh cùng đại diện cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh thể hiện sự quyết tâm cao độ và sự chuẩn bị nghiêm túc để hướng đến một mùa giải thành công. Với khẩu hiệu “Chiến đấu – Bản sắc – Tự hào”, CLB đặt mục tiêu mang đến những trận đấu chất lượng, chinh phục thành tích cao và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

CLB PVF-CAND là tân binh của V-League 2025/26, thăng hạng thay suất của CLB Quảng Nam. Từ khi thành lập năm 2018 (với tên ban đầu là Phố Hiến), đây là lần đầu tiên PVF-CAND xuất hiện ở giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam.