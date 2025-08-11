Phát biểu tại lễ xuất quân sáng 11/8, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao công tác chuẩn bị và quyết tâm cho mùa giải mới của Thể Công Viettel.

Thầy trò HLV Popov nhận nhiệm vụ đua tranh ngôi vô địch V-League 2025/26

Tại lễ xuất quân, 4 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng áo lính vừa vô địch U23 Đông Nam Á 2025 Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Công Phương đã được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đội bóng áo lính tỏ ra rất tự tin trước nhiệm vụ lớn

Giám đốc Công ty Thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng khẳng định: “Bước vào mùa giải mới, Thể Công Viettel thi đấu với tinh thần quả cảm, kỷ luật, trung thực và cống hiến – vì màu cờ sắc áo Thể Công, vì niềm tin của nhân dân và Quân đội, hoàn thành mục tiêu chinh phục ngôi vô địch V-League 2025/26".

Thể Công Viettel đã ghi danh 9 tân binh gồm 5 nội binh và 4 cầu thủ thuộc nhóm Việt kiều và ngoại binh cho mùa giải mới. Ngoài ra, đội bóng áo lính còn có "của để dành" là chân sút Việt kiều 18 tuổi Williams Lee Oliver Grant.

Những niềm hi vọng của Thể Công Viettel trong mùa giải 2025/26

Ở trận ra quân LPBank V-League 2025/26, Thể Công Viettel gặp đội bóng cùng thành phố CAHN. HLV Velizar Popov đánh giá: “Chúng tôi gặp tất cả các đội nên không quan trọng ai là đối thủ đầu tiên. Điều quan trọng nhất là bạn kết thúc mùa giải như thế nào. Nhưng như thường lệ chúng tôi quyết tâm thắng trận".