Cúp quốc gia 2025/26 quy tụ 14 CLB V-League và 12 đội hạng Nhất bao gồm: Becamex TP.HCM, CAHN, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, HAGL, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, PVF-CAND, Đà Nẵng, SLNA, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Hòa Bình (dự kiến sẽ đổi tên thành Hưng Yên FC), Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Định.

26 đội được bốc thăm ngẫu nhiên, xếp cặp đấu loại trực tiếp chọn đội đi tiếp. Lá thăm may rủi đưa 3 ứng viên vô địch cùng thành phố gồm ĐKVĐ CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC vào chung nhánh đấu.

Kết quả bốc thăm Cúp Quốc gia 2025/26.

Theo đó, Thể Công Viettel và Hà Nội FC phải loại nhau ngay vòng sơ loại, đội thắng gặp ĐKVĐ CAHN ở vòng kết tiếp. Như vậy sau vòng 1/8, chỉ 1 đại diện Thủ đô giành quyền đi tiếp.

Ở kết quả bốc thăm, đáng chú ý tân binh PVF-CAND may mắn vào lá thăm được miễn thi đấu vòng sơ loại, và sẽ gặp đội thắng trong cặp Thanh Hóa vs HAGL.

Cúp Quốc gia 2025/26 khởi tranh từ 13/9 và hạ màn vào ngày 28/6/2026. Trong khi đó, giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 lăn bóng vào ngày 19/9, với 13 đội tranh tài. Nhà vô địch hạng Nhất nhận thưởng 2 tỷ đồng, Á quân nhận 1 tỷ và 500 triệu đồng dành cho đội xếp thứ ba.

Giải chuyên nghiệp còn lại là V-League 2025/26 khởi tranh từ ngày 15/8, với cặp đấu rất đáng chờ đợi giữa CAHN vs Thể Công Viettel.