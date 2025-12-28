Bồi thường, tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ tháng 1/2026

Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị sớm thông tin và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để địa phương chủ động trong công tác quản lý đất đai, tránh phát sinh vi phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Trả lời nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 vào tháng 11/2024. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP (ngày 23/4/2025) để triển khai thực hiện.

Thời gian qua, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (chủ đầu tư) làm việc với các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để phối hợp triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

MIK Group bất ngờ rút khỏi siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

MIK Group vừa có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

MIK Group cho biết, sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể toàn bộ dự án, doanh nghiệp nhận thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

“Việc MIK Group rút khỏi liên danh các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án”, MIK khẳng định.

Từ năm 2026, chuyển đất vườn, ao sang đất ở: Người dân nộp ít tiền hơn

Giữa năm 2025, câu chuyện người dân bật khóc khi chuyển đổi 300m2 đất vườn nằm cạnh khu nghĩa trang sang đất ở phải nộp tiền sử dụng đất gần 4,5 tỷ đồng được phản ánh trên Báo VietNamNet đã gây sự chú ý của dư luận.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, tiền chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở là chênh lệch giá đất ở với giá đất nông nghiệp. Như vậy, người dân sẽ phải nộp toàn bộ, 100% chênh lệch này.

Trước thực tế bất cập, Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội thông qua sáng 11/12 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trong đó, tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết, không phải mọi trường hợp chuyển mục đích đều được giảm tiền sử dụng đất. Việc giảm chỉ áp dụng với trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp, được cấp số nhà từ 2017: Có được cấp sổ đỏ?

Mua đất nông nghiệp từ năm 2000, xây nhà ở ổn định hơn 10 năm, có hợp đồng điện nước và được cấp số nhà, khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân vẫn “mắc kẹt”.

Khi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) tại UBND phường, công dân nhận được câu trả lời rằng "thửa đất này đã từng được cấp sổ đỏ cho chủ cũ nên không thuộc trường hợp cấp sổ lần đầu", dù thời hạn sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận của chủ cũ đã hết từ năm 2018.

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Công dân hỏi UBND quận, cơ quan này cho rằng do sổ đỏ của chủ cũ đã hết hiệu lực nên người đang sử dụng nhà, đất là chủ thực tế, cần về phường làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu.

Thế nhưng, khi trở lại UBND phường, công dân lại tiếp tục gặp vướng mắc. Lý do được đưa ra là căn nhà được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên phải xử lý vi phạm hành chính (tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu). Ngoài ra, thửa đất này bị cho là không có lối đi trên bản đồ địa chính nên không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Giá đất ở TPHCM cao nhất 687 triệu đồng/m2, đất nông nghiệp điều chỉnh phút chót

Chiều 26/12, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết ban hành bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn thành phố sau hợp nhất.

Về giá đất ở, TPHCM sau hợp nhất được chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 (TPHCM cũ) có giá đất ở cao nhất 687,2 triệu đồng/m2 (đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi), thấp nhất 2,3 triệu đồng/m2 (khu dân cư Thiềng Liềng, xã Thạnh An).

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) có giá đất ở cao nhất 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác sĩ Yersin, Bạch Đằng) và thấp nhất 1,3 triệu đồng/m2 (đường ĐH.722, Minh Tân - Long Hòa).

Khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có giá đất ở cao nhất 149,5 triệu đồng/m2 (đường Thuỳ Vân) và thấp nhất 1,8 triệu đồng/m2 (các tuyến đường rộng từ 4-6m chưa xác định, do xã quản lý).

Đối với đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm, TPHCM chia làm 4 khu vực và 3 vị trí để định giá.